Мартинес: «Ван Галю нужно держать рот закрытым»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в грубой форме обратился к тренеру Нидерландов Луи ван Галю.

«Надеюсь, этот судья больше не будет обслуживать матчи чемпионата мира. Он бесполезен. Не понимаю, как можно было добавить 10 минут к основному времени. Ван Галь говорил, что Нидерланды получат преимущество, если состоится серия пенальти. Ему нужно держать рот закрытым», – заявил Мартинес в послематчевой беседе с beIN Sports.

Напомним, Мартинес в серии пенальти отразил два первых удара игроков сборной Нидерландов. В полуфинале Аргентина встретится с Хорватией. Игра состоится 13 декабря.