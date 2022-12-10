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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Галь: «Эмилиано Мартинес после матча сказал мне, что я слишком много разговаривал»

10 Декабря 2022 • 10:22 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
13.12 22:00

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь рассказал о небольшой стычке с голкипером Аргентины Эмилиано Мартинесом. Напомним, вратарь «Астон Виллы» вчера отразил два пенальти в послематчевой серии и вывел «бело-голубых» в полуфинал чемпионата мира, где команда сыграет с Хорватией.

«Я немного говорю по-испански. Вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес после матча  сказал мне, что я слишком много разговаривал перед игрой», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, после матча с Аргентиной ван Галь объявил о том, что покидает сборную Нидерландов. Ранее интерес к наставнику проявляла национальная команда Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Луи Ван Галь Эмилиано Мартинес Астон Вилла сборная Нидерландов
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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