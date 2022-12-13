Непомнящий считает, что Хорватия и Марокко способны выйти в финал чемпионата мира

Известный российский тренер Валерий Непомнящий, ранее возглавлявший сборную Камеруна, высказался о шансах команд Хорватии и Марокко встретиться в финальном матче текущего чемпионата мира, который проводится в Катаре.

По мнению специалиста, учитывая количество сенсаций, уже произошедших на этом турнире, сейчас такой исход событий выглядит вполне вероятным.

«Всё может быть. Дело ведь в том, что турнир в Катаре держит почти всех в напряжении — теперь все ждут неожиданностей», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, что в матчах 1/2 финала сборной Хорватии предстоит встретиться с Аргентиной, а Марокко — с действующим чемпионом мира Францией. Первая игра полуфинальной стадии состоится уже сегодня, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.