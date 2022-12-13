Бистрович: «Хорватия способна победить любого соперника»

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о шансах сборной Хорватии пробиться в финал чемпионата мира – 2022.

«Наша сборная способна выйти в финал второй ЧМ подряд. Хорваты уже показали, что у них есть достаточно качеств, чтобы выбить любую сборную с этого мундиаля», - приводит слова полузащитника издание Sport24.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии померяется силами с командой Аргентины. Этот поединок состоится сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финальный поединок турнира пройдет в воскресенье, 18 декабря.