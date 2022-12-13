Дзюба считает надуманным пенальти в матче Аргентины с Хорватией

Сборная Аргентины крупно переигрывает финалистов прошлого чемпионата мира, хорватскую команду, а начало тому, что пахнем разгромом, положил пенальти, назначенный за фол голкипера хорватов Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе. Месси подошел к точке и вогнал мяч в верхний угол ворот. Российский нападающий Артем Дзюба считает, что пенальти был назначен слишком легко и несправедливо.

- При всём уважении, мне кажется, это не пенальти. Он пробил уже и потом врезался на полном ходу сам. Вот, он же не обыгрывает вратаря, а бьёт. Мне кажется, это не пенальти. Пробил Месси без шансов, конечно, - написал Дзюба в социальных сетях.

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