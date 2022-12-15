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Линекер видит большое сходство между Аргентиной образца 1986 года и нынешней

15 Декабря 2022 • 03:23 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Гари Линекер, в 1986 году ставший лучшим бомбардиром чемпионата мира, вспоминает сборную Аргентины 1986 года - именно она выбила англичан из турнира, выиграв в четвертьфинале в знаменитом матче с двумя голами Марадоны. Он видит большое сходство между той сборной Аргентины и нынешней.

-Я смотрю на сборную Аргентины и вижу большое сходство между командами 1986 голда и нынешней. Они очень агрессивны, есть сильные игроки, не только одаренные, но и физические центры. Есть сильный центрфорвард - тогда это был Хорхе Вальдано, сейчас Хулиан Альварес. И есть гений - тогда Марадона, сейчас Месси, - цитирует Линекера BBC One.

 

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