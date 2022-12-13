Самая эротичная болельщица сборной Хорватии Иванна Кнолль пришла на матч ½ финала чемпионата мира против национальной команды Аргентины. Девушка выложила в своих социальных сетях фотографию с трибун стадиона в откровенном наряде.

Стоит отметить, что Иванна посетила все поединки «клетчатых» на мундиале в Катаре. Каждый раз девушка появлялась в откровенном наряде.

Поединок сборных Хорватии и Аргентины состоится сегодня, 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале против Франции или Марокко.