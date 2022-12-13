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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Самая сексуальная фанатка сборной Хорватии в откровенном наряде пришла на матч с Аргентиной фото

13 Декабря 2022 • 21:58 Комментировать (6)
Аргентина
3:0
Хорватия
1 1.92 X 3.30 2 5.00
2-й тайм

Самая эротичная болельщица сборной Хорватии Иванна Кнолль пришла на матч ½ финала чемпионата мира против национальной команды Аргентины. Девушка выложила в своих социальных сетях фотографию с трибун стадиона в откровенном наряде.

Стоит отметить, что Иванна посетила все поединки «клетчатых» на мундиале в Катаре. Каждый раз девушка появлялась в откровенном наряде.

Поединок сборных Хорватии и Аргентины состоится сегодня, 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале против Франции или Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Хорватии Ивана Кнолль
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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Комментарии (6)
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CERG
13 Декабря 2022 в 22:26
Тема раскрыта)..
ARTUR
13 Декабря 2022 в 22:32
Я думаю она быстрее подпишет какого нибудь шейха чем Роналду контракт ))
ингерман
13 Декабря 2022 в 22:05
ай.. зачецная бикса! )))
wild cat
13 Декабря 2022 в 22:10
ай бро на маю сасэдку пахожа..)) на протиф жывет..баба люся кличут иё..)) висёла така бапка..))
ингерман
13 Декабря 2022 в 22:11
ай бро не искушай.. )))
wild cat
13 Декабря 2022 в 22:13
ни взудамай бро..)) энти яблачки запретнаи..))
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