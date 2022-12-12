Дзанетти высказался о матче Аргентина - Хорватия

Экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти поделился ожиданиями от встречи подопечных Лионеля Скалони с национальной командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира – 2022.

«Хорватия – очень сильный соперник. На чемпионате мира может произойти все, что угодно, но Аргентина верит в свои силы. Осталось не так много времени до этого противостояния. Кто-то из этих команд войдет в историю», - передает слова Дзанетти издание La Nacion.

Матч ½ финала между сборными Аргентины и Хорватии состоится во вторник, 13 декабря. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.