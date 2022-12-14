Райт считает, что Месси забил Хорватии с несправедливого пенальти

Экс-нападающий лондонского «Арсенал» Иан Райт высказался о пенальти, который назначили в ворота сборной Хорватии во вчерашнем поединке ½ финала чемпионата мира с Аргентиной.

«В этом момент ошибся форвард. Хулиан Альварес неправильно пробил, мяч не попал в ворота. Голкипер вообще мог ничего не делать и стоять на месте. Потом нападающий просто в него врезался. Но арбитр даже не стал смотреть повтор, очень странное решение», - передает слова эксперта The Mirror.

Аргентина отпраздновала крупную победу над Хорватией со счетом 3:0 и стала первым финалистом чемпионата мира – 2022. Ей пару в финале составит либо Франция, либо Марокко.