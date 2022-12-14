Суарес обратился к Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022

Луис Суарес, бывший одноклубник Лионеля Месси, высказался после выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира.

Во многом благодаря уверенной игре своего капитана аргентинцы обыграли Хорватию (3:0) и добыли путёвку в решающий матч. Месси в очередной раз был признан ФИФА лучшим игроком встречи, отметившись голом и результативной передачей.

«Ты никогда не устанешь показывать всем, что являешься лучшим в мире, – написал уругваец в социальных сетях сразу после завершения первого полуфинала. – Пусть весь мир стоя аплодирует этому парню за то, что он дал футболу. Ты потрясающий, мой друг», – обратился Суарес к Месси.