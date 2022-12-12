​Последний шанс сборной Хорватии выиграть чемпионат мира

На прошлом чемпионате мира сборная Хорватии добралась до финала, где проиграла Франции. Хорватская школа футбола воспитала много игроков высокого уровня, но всё же к числу топ-сборных планеты «шашечных» не относят, поэтому их попадание в финал многие восприняли как неожиданность. На нынешнем мундиале Хорватия доказывает, что прошлый финал не был случайностью. Команда Златко Далича уже дошла до полуфинала турнира, оставив за бортом не кого-нибудь, а сборную Бразилии, которую считали фаворитом номер один. Серию пенальти принято считать лотереей, однако до неё хорваты проявили характер. Они не опустили руки после пропущенного гола в экстра-тайме и смогли отыграться, хотя сил было мало.

Теперь сборная Хорватии готовится к полуфиналу против Аргентины. И снова безоговорочными фаворитами считаются аргентинцы, что, возможно, даже на руку команде Златко Далича – всё-таки статус андердога снижает давление на футболистов. Несмотря на расклад сил, Хорватия мечтает о победе на чемпионате мира, и игроки отдадут на поле все силы ради воплощения мечты в реальность.

Для этой сборной Хорватии нынешний турнир является, пожалуй, последним шансом выиграть чемпионат мира. Конечно, в составе хорватов есть и молодые футболисты – чего стоит хотя бы 20-летний Йошко Гвардиол, за которым уже гоняются ведущие клубы Европы. Но всё же костяк этой сборной составляют достаточно возрастные игроки. Капитану Луке Модричу 37 лет, и для него этот мундиаль точно последний. Деяну Ловрену и Ивану Перишичу - по 33, Андрею Крамаричу - 31… Марсело Брозовичу, выполняющему невероятный объём беговой работы в центральной части поля, - 30. Эта группа игроков если и сможет выступить на чемпионате мира в 2026 году, то к тому моменту они могут потерять в качестве. Не каждый футболист к 35-37 годам может сохранить прежний уровень игры.

Словом, через несколько лет сборная Хорватии наверняка столкнётся с перестройкой. Сложно сказать, насколько болезненной она получится. Это зависит от многих факторов, в том числе от того, как быстро в команде найдутся новые лидеры, способные решать большие задачи, как быстро будут воспитаны новые молодые таланты. Ситуации бывают разные – сборная Нидерландов, например, после эпохи Робина ван Перси, Уэсли Снейдера и Арьена Роббена так болезненно переживала перестройку, что пропустила Евро-2016 и чемпионат мира – 2018. Все мы помним, какие результаты «оранжевые» показали в отборочных циклах на те турниры. Вот и Хорватия может столкнуться со столь же болезненным процессом.

А пока что этой, статусной сборной Хорватии нужно как можно лучше подготовиться и постараться выиграть чемпионат мира. Ведь кто знает, когда в следующий раз хорватская национальная команда сможет забраться на мундиале так далеко. Может, вообще никогда...

Александр Тихий