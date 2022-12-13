Маттеус назвал самого совершенного футболиста

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался насчет шансов аргентинца Лионеля Месси побить его рекорд по матчам на чемпионатах мира.

«Я рад за Лионеля. Месси – великий футболист, у него потрясающая карьера. Он самый совершенный футболист нашего времени», - передает слова Лотара Sky Sports.

Напомним, что в активе Маттеуса 25 поединков на чемпионатах мира. На счету 35-летнего Месси 24 игры.

Сегодня, 13 декабря, сборная Аргентины встретится с командой Хорватии в матче ½ финала чемпионата мира – 2022. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени.