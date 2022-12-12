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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Далич: «Мы не будем играть персонально против Месси»

12 Декабря 2022 • 01:27 Комментировать (1)
Аргентина
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Хорватия
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13.12 22:00

В полуфинале чемпионата мира сборной Хорватии, которая выбила из турнира бразильцев, предстоит сразиться с командой Аргентины. Златко Далич, наставник хорватской сборной, дал понять, что не будет использовать персональную опеку против Лионеля Месси. По его словам, зонный метод защиты ему кажется более эффективным.

- Мы не будем использовать персональную опеку против Лионеля Месси. Ему нравится много двигаться по полю, а потому мы будем использовать зонный метод защиты. Нам надо сыграть в обороне организованно и дисциплинированно, - цитирует слова Далича ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Хорватии Златко Далич
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Декабря 2022 в 01:30
Подумай, Далич..
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