Далич: «Мы не будем играть персонально против Месси»

В полуфинале чемпионата мира сборной Хорватии, которая выбила из турнира бразильцев, предстоит сразиться с командой Аргентины. Златко Далич, наставник хорватской сборной, дал понять, что не будет использовать персональную опеку против Лионеля Месси. По его словам, зонный метод защиты ему кажется более эффективным.

- Мы не будем использовать персональную опеку против Лионеля Месси. Ему нравится много двигаться по полю, а потому мы будем использовать зонный метод защиты. Нам надо сыграть в обороне организованно и дисциплинированно, - цитирует слова Далича ITASportPress.