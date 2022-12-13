Ибрагимович назвал победителя чемпионата мира - 2022

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о том, кто выиграет чемпионат мира – 2022.

«Думаю, вы понимаете, кого я назову. Я считаю, что титул достанется сборной Аргентины. Им суждено стать чемпионами мира», - передает слова 41-летнего скандинавского футболиста портал Goal.com.

Напомним, что в ½ финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с командой Хорватии. В финале победитель этой пары сыграет против Франции или Марокко.

Финальный поединок мундиаля в Катаре состоится в воскресенье, 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.