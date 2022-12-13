Гари Невилл: «Месси - красавица среди чудовищ в сборной Аргентины»

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ» Гари Невилл высказался относительно сборной Аргентины, вышедшей в полуфинал чемпионата мира – 2022, проходящего в Катаре.

«Аргентинцы всегда умели бороться за свою страну. Лионель Месси – красавица среди чудовищ в этой команде. Моментами Лео блистает на поле. Аргентине в предстоящей встрече могут помочь усердие и жесткая игра в обороне. Это может стать для них победной комбинацией», - передает слова Невилла Sky Sports.

Матч Аргентина – Хорватия состоится сегодня, 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится с Францией или Марокко в финале.