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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гари Невилл: «Месси - красавица среди чудовищ в сборной Аргентины»

13 Декабря 2022 • 20:23 Комментировать (2)
Аргентина
...
Хорватия
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Через 0 ч. 0 мин.

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ» Гари Невилл высказался относительно сборной Аргентины, вышедшей в полуфинал чемпионата мира – 2022, проходящего в Катаре.

«Аргентинцы всегда умели бороться за свою страну. Лионель Месси – красавица среди чудовищ в этой команде. Моментами Лео блистает на поле. Аргентине в предстоящей встрече могут помочь усердие и жесткая игра в обороне. Это может стать для них победной комбинацией», - передает слова Невилла Sky Sports.

Матч Аргентина – Хорватия состоится сегодня, 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится с Францией или Марокко в финале.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Гари Невилл
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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Комментарии (2)
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panda_pazzo
13 Декабря 2022 в 20:47
Гари, тебе пора в "Голубую устрицу"!
NOBODY
13 Декабря 2022 в 20:27
емае, Невилл - ты вроде "красный дьявол", а не "голубой"...
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