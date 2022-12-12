Лепёхин: Месси — феноменальный игрок

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я считаю, Месси невозможно удержать. Он, может, не так ярко играет, но эпизод, когда он с мячом, сразу превращается в остроту. Для него нет проблем одного-двоих обыграть, ударить, отдать передачу», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Месси является феноменальным игроком, его моменты определяют результат матча.

На счету 35-летнего аргентинца четыре забитых мяча и две результативные передачи в пяти матчах чемпионата мира.

В полуфинале турнира Аргентина сыграет с Хорватией, матч пройдет 13 декабря в 22:00 по мск.