Модрич: «У сборной Хорватии ДНК «Реала»

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич высказался насчёт характера команды.

Напомним, что хорватская сборная добралась до полуфинала чемпионата мира. В 1/8 и 1/4 финала мундиаля «шашечные» обыграли Японию и Бразилию по пенальти. В обоих случаях Хорватия отыгрывалась в основное или дополнительное время.

«Можно сказать, что у нас ДНК «Реала». Потому что мы всегда идём до конца и никогда не сдаёмся», - сказал Модрич El Chiringuito.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии будет играть против Аргентины. Матч пройдёт во вторник, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.