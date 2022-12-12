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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Модрич: «У сборной Хорватии ДНК «Реала»

12 Декабря 2022 • 14:22 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич высказался насчёт характера команды.

Напомним, что хорватская сборная добралась до полуфинала чемпионата мира. В 1/8 и 1/4 финала мундиаля «шашечные» обыграли Японию и Бразилию по пенальти. В обоих случаях Хорватия отыгрывалась в основное или дополнительное время.

«Можно сказать, что у нас ДНК «Реала». Потому что мы всегда идём до конца и никогда не сдаёмся», - сказал Модрич El Chiringuito.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии будет играть против Аргентины. Матч пройдёт во вторник, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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