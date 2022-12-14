Колосков: «Месси снова проявил свой гений»

Сборная Аргентины крупно обыграла Хорватию, забив три мяча. На поле вновь блистал лидер аргентинской сборной Лионель Месси - он и забил, он и сделал голевую передачу. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков нахваливает выступление Лионеля Месси, он считает, что супернападающий парижского «ПСЖ» снова проявил свою гениальность.

- Месси в очередной раз проявил свою гениальность. Всю игру определял он, а не Альварес. Месси отдал ему на пустые ворота, накрутив троих и отдал немыслимый пас между ногами защитнику, - цитирует слова Колоскова новостное агентство ТАСС.