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Колосков: «Месси снова проявил свой гений»

14 Декабря 2022 • 04:16 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Сборная Аргентины крупно обыграла Хорватию, забив три мяча. На поле вновь блистал лидер аргентинской сборной Лионель Месси - он и забил, он и сделал голевую передачу. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков нахваливает выступление Лионеля Месси, он считает, что супернападающий парижского «ПСЖ» снова проявил свою гениальность.

- Месси в очередной раз проявил свою гениальность. Всю игру определял он, а не Альварес. Месси отдал ему на пустые ворота, накрутив троих и отдал немыслимый пас между ногами защитнику, - цитирует слова Колоскова новостное агентство ТАСС

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Вячеслав Колосков Сборная Хорватии
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