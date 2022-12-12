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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Орлов считает, что у сборной Аргентины нет выдающихся игроков, кроме Месси

12 Декабря 2022 • 17:17 Комментировать (2)
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Известный  футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о составе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Сегодня для успеха надо, чтобы было 2-3 выдающихся футболиста. Это очевидно. Я не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси. Месси — их сила и слабость. Если его выключать из игры — что тогда?» — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, сборная Аргентины выиграла свою группу на чемпионате мира, опередив Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. В 1/8 финала аргентинцы одолели Австралию (2:1), в 1/4 финала прошли Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти), а в полуфинале мундиаля подопечные Лионеля Скалони встретятся с Хорватией (13 декабря в 22:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Геннадий Орлов ПСЖ
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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Комментарии (2)
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ингерман
12 Декабря 2022 в 17:51
ай.. геша - прав!!! )))
Leonardis
12 Декабря 2022 в 17:28
Марадона тоже был один...
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