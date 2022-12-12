Игнатьев: Сборная Хорватии снова может выйти в финал ЧМ

Российский тренер Борис Игнатьев оценил шансы сборной Хорватии на выход в финал чемпионата мира – 2022. Напомним, на прошлом мундиале, который проходил в России, хорваты добрались до финала, где проиграли Франции (2:4).

«На чемпионате мира 2018 года сборная Хорватии через овертаймы и серии пенальти добралась до финала. В этом году такое тоже возможно. В истории бывает много повторений», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

По мнению специалиста, у хорватов отличная команда, нет никакой разницы между победой в основное время или в серии пенальти.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии встретится с Аргентиной, матч пройдет 13 ноября, начало — в 22:00 по мск.