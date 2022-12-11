Стал известен главный арбитр матча Аргентина - Хорватия

Сборная Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинале ЧМ-2022 13 декабря.

Как сообщает Sky Sport, Даниэле Орсато назначен главным арбитром на полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре, где сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

Ранее судья уже работал на матчах Аргентина - Мексика (2:0) и Эквадор - Катар (2:0).

Стартовый свисток в поединке аргентинцев и хорватов в 1/2 финала турнира прозвучит 13 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru

Также напомним, что в последнем матче 1/4 финала сборная Франции обыграла Англию со счетом 2:1. В полуфинале команда Дидье Дешама сыграет против Марокко. Игра начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени.