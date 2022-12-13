Невилл: «В некоторых ситуациях поведение сборной Аргентины было позорным»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии рассказал о менталитете южноамериканских игроков.

По словам Невилла аргентинским защитникам всегда были свойственны злость и готовность подраться. Однако англичанин всё равно раскритиковал поведение южноамериканских футболистов по ходу текущего турнира. Напомним, четвертьфинальный матч Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 — пен) завершился массовой потасовкой.

«Аргентина ведёт себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Когда я был футболистом, то мог отпраздновать гол перед чужими фанатами, но в конце матча всегда шёл и жал руки соперникам», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.