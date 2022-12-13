Главный тренер сборной Хорватии: «Мы остановили Неймара, можем остановить и Месси»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира против Аргентины высказался о лидере южноамериканской команды Лионеле Месси.

По мнению специалиста, хорватам по силам сдержать звёздного аргентинца, так как ранее им уже удалось это сделать с лидером сборной Бразилии Неймаром.

«Мы остановили Неймара, можем остановить и Месси», — заявил Далич в преддверии игры.

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Победитель этой игры в финале мундиаля сойдётся с лучшей командой из пары Франция — Марокко.