Иванов: «Аргентинцы должны пройти Хорватию»

Руководитель екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Конечно, в матче с Аргентиной хорватам поможет опыт, полученный в предыдущей встрече с Бразилией. Но я считаю, что и бразильцы должны были обыгрывать Хорватию, и аргентинцы должны её пройти», — цитирует президента клуба РПЛ Vprognoze.ru.

По мнению эксперта, у вице-чемпионов мира не получится проходить весь турнир по идентичному сценарию с серией пенальти, поэтому именно на Аргентине всё для Модрича и компании и закончится.

Напомним, что первый участник финала станет известен уже завтра, 13 декабря. Стартовый свисток матча назначен на 22:00 по московскому времени.