Далич: «Нет претензий к игрокам, мы гордимся выходом в полуфинал»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.

Хорваты упустили возможность сыграть во втором кряду финале мундиаля, уступив со счётом 0:3. Сборная Аргентины забила свои голы на 34-й, 39-й и 69-й минутах.

«Поздравляю Аргентину с выходом в финал. У меня нет претензий к нашим игрокам. Мы хорошо провели первые полчаса, а затем пропустили с пенальти и не уследили за контратакой. Нам не на что жаловаться, будем готовиться к матчу за третье место.

Мы были бы в восторге, если бы перед началом турнира нам сказали, что мы дойдём до полуфинала. Гордимся своим достижением», – цитирует TMW Далича.