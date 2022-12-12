Далич: «На Аргентину будет оказываться больше давления, чем на Хорватию»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, в чём преимущество его команды в полуфинальном матче чемпионата мира против Аргентины.

По словам наставника, от аргентинцев ждут большего, что может упростить задачу хорватам: «Наш выход в полуфинал – выдающееся достижение. Мы играем против очень качественной команды во главе с великим Лионелем Месси, но на них будет оказываться больше давления, чем на нас. Я настроен оптимистично и верю в своих игроков», – заявил Далич на пресс-конференции в преддверии матча.

Встреча сборных Хорватии и Аргентины пройдёт 13 декабря в 22:00 по московскому времени.