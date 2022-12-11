Мостовой оценил шансы команд в 1/2 финала чемпионата мира

Экс-игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о полуфинальных парах чемпионата мира – 2022. За выход в финал Аргентина сыграет с Хорватией, а Франции будет противостоять Марокко.

«В паре Хорватия - Аргентина равные силы, только величие Месси может решить, а в другой паре Франция - немножко фаворит, но марокканцы могут поднасолить французам», - передает слова Мостового издание «Спорт-экспресс».

Полуфинальны встречи состоятся 13 и 14 декабря. Финальный поединок чемпионата мира пройдет в воскресенье, 18 декабря.