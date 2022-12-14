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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Ромеро: «Мы сделали то, что должны были сделать»

14 Декабря 2022 • 03:56 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре, в полуфинале дружина Лионеля Месси переиграла сборную Хорватии, отправив в ворота Доминика Леваковича три безответных мяча. Оборонец аргентинской команды Кристиан Ромеро признался, что ему до сих пор трудно осознать смысл произошедшего.

- Мы в финале, и я до сих пор не осознаю масштаб произошедшего. Но нам нужно сделать еще шаг. Мы выиграли у хорватов совершенно заслуженно. Мы знали, что нам нужно сделать, и мы сделали именно это, - цитирует слова Ромеро пресс-служба аргентинской сборной.

Сборная Аргентины дважды выигрывала чемпионат мира, но также после последней победы дважды проигрывали в финале - сперва в 1990 году, а затем в 2014.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Кристиан Ромеро
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