Скалони: Модрич — пример для других

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от предстоящего матча против Хорватии.

«Это будет тяжелая игра против очень сплоченной команды. Сборная Хорватии отлично проводит чемпионат мира и не собирается останавливаться», — цитирует Скалони ESPN.

По словам специалиста, ему приятно наблюдать за игрой Луки Модрича, этот футболист является примером для других, ведь помимо футбольного мастерства, у него есть отличные человеческие качества.

Полуфинал чемпионата мира Аргентина – Хорватия состоится завтра, 13 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.