Шалимов назвал сборные, какие хочет видеть в финале ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России, а ныне футбольный специалист Игорь Шалимов рассказал, какой хочет видеть финал на чемпионате мира – 2022.

«Хотел бы увидеть финал Аргентина - Франция. Не надо никаких сенсаций, их уже достаточно. Финалы должны быть закономерны. И Аргентина, и Франция по классу выше соперников», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Во вторник, 13 декабря, состоится поединок между сборными Аргентины и Хорватии. В среду, 14 декабря, пройдет матч Франция – Марокко.

Финал мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря. Действующим чемпионом мира является Франция.