Дмитрий Губерниев: «Пенальти в ворота хорватов был бесспорным»

Сборная Аргентины расправилась с Хорватией в первом полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре, аргентинцы забили три мяча, первый из которых, самый, пожалуй, важный, был забит после исполнения пенальти.

Хотя он вызвал некоторые вопросы у некоторых комментаторов, Дмитрий Губерниев, известный телеведущий, считает пенальти бесспорным. По его словам, арбитры даже не стали запрашивать просмотр VAR, что означает уверенность в принятом решении.

- Был пенальти. Думал, что вратарь Ливакович возьмёт, было жалко его. Но пенальти был, арбитры даже VAR не стали смотреть, - цитирует слова Губерниева «Спорт-Экспресс».