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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шишкин — о полуфиналах ЧМ: «На бумаге фавориты — аргентинцы и французы»

13 Декабря 2022 • 17:10 Комментировать
Аргентина
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Хорватия
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Через 4 ч. 34 мин.

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин высказался в преддверии полуфинальных матчей чемпионата мира 2022 года. 13 декабря Аргентина встретится с Хорватией (в 22:00 по мск), а 14 декабря Франция сыграет с Марокко (в 22:00 по мск).

«Если говорить про две пары полуфиналистов, то, понятно, на бумаге фавориты — аргентинцы и французы. Но мы все прекрасно понимаем и видим, как проходит чемпионат», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что французам стоит более детально разобрать игру марокканцев, ведь это очень хорошая команда, которая практически не пропускает.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Сборная Хорватии Роман Шишкин Сборная Марокко
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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