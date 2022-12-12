Модрич — о матче с Аргентиной: «Остановить Месси будет очень трудно, но мы готовы»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о предстоящей игре 1/2 финала чемпионата мира против Аргентины.

37-летний футболист признался, что остановить лидера южноамериканской команды Лионеля Месси будет непросто, однако, по словам Модрича, хорваты подготовились к этому матчу и сделают всё возможное для победы.

«Конечно, Лионель Месси — очень большая фигура, он их лучший футболист, и нам будет очень трудно его остановить, но мы подготовились и собираемся выложиться на все сто», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

Напомним, матч Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале турнира встретится с победителем пары Франция — Марокко.