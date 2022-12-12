Дуймович: «Хотим повторить финал Хорватия - Франция»

Экс-футболист национальной сборной Хорватии Томислав Дуймович, поигравший в Российской премьер-лиге, высказался о предстоящем поединке против Аргентины в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Мы не боимся. У нас большая уверенность в своих силах. Мы сделали основную задачу, вышли из группы. Но мы хотим большего, дойти до конца. Хотим повторить финал Хорватия - Франция», - передает слова Томислава «Спорт-экспресс».

Матч Аргентина – Хорватия состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Финал мундиаля состоится 18 декабря.