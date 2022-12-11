Колосков: «Финал Франция — Аргентина стал бы спасением мирового футбола»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил разочарование тем фактом, что на чемпионате мира в Катаре успеха добиваются команды, играющие от обороны.

Напомним, что в полуфинал вышли сборные Хорватии, Аргентины, Марокко и Франции. По мнению эксперта, лишь финал Франция — Аргентина способен подарить зрителям яркое зрелище и спасти мировой футбол, несмотря на то, что в игре этих команд нет целостности.

«Из четырёх команд, что остались, я ни у одной не увидел чемпионского стиля игры. Понятно, что матч Франция — Аргентина стал бы спасением лица мирового футбола», — цитирует Колоскова ТАСС.

Полуфинальные матчи состоятся 13 и 14 декабря. А финал мундиаля запланирован на 18 число.