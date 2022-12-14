Месси забил три гола и дважды ассистировал в трёх матчах плей-офф ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси набрал потрясающую форму в битвах на выбывание.

35-летний форвард отметился голом в матче против Австралии (2:1), стал автором забитого мяча и результативной передачи в поединке четвертьфинала против Нидерландов (2:2 и победа в серии послематчевых пенальти), а также оформил 1+1 в полуфинале с Хорватией (3:0). Примечательно, что два из трёх своих голов в плей-офф ЧМ-2022 Месси забил с пенальти.

На данный момент нападающий «ПСЖ» возглавляет список самых результативных игроков турнира (5+3), опережая своего одноклубника Килиана Мбаппе (5+2) из сборной Франции.