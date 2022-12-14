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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шалимов: «Хорваты ничего не смогли сделать»

14 Декабря 2022 • 05:19 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Игорь Шалимов, бывший наставник «Урала» и экс-футболист российской сборной, считает, что сборная Аргентины обыграла хорватов подчистую в первом полуфинале чемпионата мира. Аргентинцы забили три мяча и сохранили свои ворота в неприкосновенности. По словам Шалимова, класс игроков сборной Аргентины сказал свое веское слово.

-  Хорваты ничего не смогли противопоставить, потому что Аргентина по игрокам выше на полголовы. Кроме того, у Аргентины есть Месси. Все после игры поздравляют и обнимают именно Месси. Это очень показательная история, - цитирует слова Шалимова издание «Спорт-Экспресс».

Финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря, сборная Аргентины сразится с победителем пары Франция - Марокко. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Игорь Шалимов
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