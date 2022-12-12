Сёмин не видит фаворита в матче Аргентина — Хорватия

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии.

По мнению специалиста, шансы команд в предстоящей встрече равны, так как в пользу балканского коллектива говорит опыт, а южноамериканцы, напротив, способны добиться успеха за счёт молодости.

«У Хорватии очень много опытных игроков, которые прошли все самые важные международные матчи. Аргентина более молодая, но есть Месси. У хорватов тренер опытнее, чем у аргентинцев», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Матч Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале турнира встретится с лучшей командой из пары Франция — Марокко.