Тренер сборной Хорватии: «Месси решил исход матча»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во вчерашнем полуфинальном матче чемпионата мира – 2022. «Клетчатые» потерпели поражение со счетом 0:3.

«Не думаю, что я могу сказать что-то новое о таланте Лионеля. Месси – лучший футболист мира на протяжении многих лет. Он был очень эффективен, что и решило исход встречи. Сейчас мы видим того Лео, которого хотели увидеть», - передает слова специалиста TUDN.

Во вчерашней игре Месси отметился голом с пенальти и сделал ассист на Хулиана Альвареса. Аргентина шагнула в финал, где сыграет против Франции или Марокко.