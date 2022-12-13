Непомнящий назвал команды, противостояние которых он хотел бы увидеть в финале чемпионата мира

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какие сборные он хотел бы видеть в финальном матче текущего чемпионата мира.

Специалист признался, что в первой полуфинальной паре Аргентина — Хорватия он никого поддерживать не планирует, однако в финале турнира всё равно хотел бы увидеть противостояние южноамериканской сборной с Францией.

«Для себя заранее решил, что в финале чемпионата мира хотелось бы посмотреть на матч французов с аргентинцами. Вот на это и буду надеяться!» — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. А завтра, 14 декабря, в это же самое время начнут выявлять сильнейшего сборные Франции и Марокко.