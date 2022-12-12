Модрич: «Моя мечта – завершить карьеру в составе «Реала»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признался, что мечтает завершить карьеру в составе мадридского «Реала». Напомним, хавбек выступает за «королевский клуб» с лета 2012 года, но его контракт истекает уже в конце сезона.

«Моё будущее? Будет время, мы об этом поговорим. Сейчас я сфокусирован на чемпионате мира. Конечно, я хотел бы завершить карьеру в «Реале». Это моя мечта», – цитирует полузащитника El Chiringuito.

Завтра Модричу предстоит сыграть за сборную Хорватии в полуфинале чемпионата мира против Аргентины. Подопечные Златко Далича могут второй раз подряд выйти в финал мундиаля.