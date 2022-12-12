Комбаров назвал финалистов ЧМ-2022

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался в преддверии полуфинальных матчей чемпионата мира 2022 года.

«Здесь уже я бы выделил Аргентину и Францию. Марокко понятно, что играет в закрытый футбол. С французами им будет тяжело. Аргентина же фаворит в матче с Хорватией», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Аргентина сойдется в противостоянии с Хорватией завтра, 13 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени, а Франция сыграет с Марокко 14 декабря, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил».