Канчельскис допустил, что в финале чемпионата мира второй раз подряд могут встретиться Франция и Хорватия

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящих матчах полуфинальной стадии чемпионата мира в Катаре.

Напомним, сегодня, 13 декабря, встретятся сборные Аргентины и Хорватии. А завтра, 14 декабря, в очном поединке сойдутся Франция и Марокко. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.

По мнению эксперта, в финал мундиаля выйдут Аргентина и Франция. Однако Канчельскис также не исключил и повторение финала четырёхлетней давности, в котором «трёхцветные» обыграли Хорватию (4:2).

«Хорваты – крепкий орешек. Они доказали это в России и сейчас доказывают. Даже если проиграют, для них это будет хороший результат. Думаю, Аргентина всё же выиграет», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».