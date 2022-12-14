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Ковачич — о матче с Аргентиной: «Пенальти убил нас»

14 Декабря 2022 • 09:39 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

Хавбек раскритиковал судейство, отметив, что конечный итог прошедшей встречи предопределили две грубые ошибки главного судьи Даниэле Орсато.

«Пенальти убил нас. Не могу поверить, что мы не заработали угловой, а потом пенальти. Это две грубейшие ошибки судьи», — заявил Ковачич после матча.

Кроме того, футболист «Челси» отметил феноменальную игру лидера южноамериканской команды Лионеля Месси, отличившегося голом и результативной передачей.

Напомним, что в финальной игре мундиаля Аргентина 18 декабря встретится с победителем пары Франция — Марокко, а Хорватия сыграет с проигравшей командой в матче за третье место. Эта встреча состоится 17 декабря. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Хорватии Матео Ковачич Даниэле Орсато
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