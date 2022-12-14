Ловчев считает Пеле лучшим футболистом в истории

Бывший игрок московского «Динамо» Евгений Ловчев высказал своё мнение касательно лучшего игрока в истории футбола.

Так, специалист очень высоко оценил легендарного бразильского футболиста Пеле, сказав, что именно он является лучшим футболистом за всю историю игры.

«Это трижды чемпион мира. Он играл настолько разнообразно. Но последние лет 20, конечно, Месси лучший», - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Сборная Бразилии к текущему моменту уже покинула Катар, где проходит чемпионат мира – 2022. Аргентинская команда, обыграв Хорватию со счётом 3:0 пробилась в финал соревнования.