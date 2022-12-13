Колыванов — о матче Аргентина – Хорватия: Предстоит непростой полуфинал между этими командами

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.

Колыванов сказал Betonmobile, что в этой паре нет однозначного фаворита, хорваты являются очень сплоченной и организованной командой, но Аргентина всегда остается собой, даже после неудачного старта команда собралась и показала свой характер. Помимо этого, у них в составе есть Лионель Месси, который решает исходы матчей, добавил специалист.

Полуфинальный матч Аргентина – Хорватия пройдет сегодня, 13 декабря, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.