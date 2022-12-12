Дюрица: «В 2018 году чемпионат мира был лучше»

Экс-защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица сравнил текущий чемпионат мира в Катаре с мундиалем, который четыре года назад проходил в России.

Дюрица раскритиковал сроки проведения турнира в нынешнем году, а также выразил мнение, что уровень футбола на чемпионате мира в России был на порядок выше.

«Чемпионаты мира, Европы всегда проводили летом. Считаю, зима – не то время, когда должны играть чемпионат мира. ЧМ-2018 был лучше!» — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что четыре года назад чемпионат мира выиграла сборная Франции, одолевшая в финале Хорватию (4:2). В полуфинальных матчах текущего мундиаля, помимо финалистов прошлого розыгрыша турнира, также примут участие команды Марокко и Аргентины. Мировое первенство продлится до 18 декабря.