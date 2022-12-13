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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси стал лидером сборной Аргентины по количеству забитых мячей на чемпионатах мира

13 Декабря 2022 • 23:08 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
1 1.92 X 3.30 2 5.00
2-й тайм

Сборная Аргентины сражается со сборной Хорватии в первом полуфинальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме аргентинцы забили два гола. Первый мяч записал на свой счет успешно реализовавший пенальти Лионель Месси. Для него этот гол стал одиннадцатым на чемпионатах мира, и по этому показателю он превзошел Габриэля Батистуту, который доселе был лучшим бомбардиром в истории участия аргентинской сборной в чемпионатах мира.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции, в настоящий момент там только что начался второй тайм. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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