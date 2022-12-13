Месси стал лидером сборной Аргентины по количеству забитых мячей на чемпионатах мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Хорватии в первом полуфинальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме аргентинцы забили два гола. Первый мяч записал на свой счет успешно реализовавший пенальти Лионель Месси. Для него этот гол стал одиннадцатым на чемпионатах мира, и по этому показателю он превзошел Габриэля Батистуту, который доселе был лучшим бомбардиром в истории участия аргентинской сборной в чемпионатах мира.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции, в настоящий момент там только что начался второй тайм.