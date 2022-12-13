Шалимов верит в победу Аргентины над Хорватией

Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, за кого будет болеть в матче 1/2 финала чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией.

«В сегодняшнем полуфинале буду поддерживать сборную Аргентины и Лео Месси. Хотя Лука Модрич тоже вызывает у меня симпатию. Думаю, что шансы будут 60 на 40 в пользу Аргентины», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Специалист считает, что жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира.

Аргентина сыграет с Хорватией сегодня, 13 декабря, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.