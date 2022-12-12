Роналдо не верит в победу Аргентины на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о шансах Аргентины выиграть чемпионат мира – 2022.

Роналдо заявил Marca, что мундиаль выиграет тот, кто больше этого заслужит своей игрой, Аргентина демонстрирует не самый лучший футбол, но они вкладывают свою душу, а также у них есть Лионель Месси, который в любой момент может решить исход матча. При этом эксперт считает, что сборная Аргентины не сможет завоевать трофей.

В 1/2 финала чемпионата мира подопечные Лионеля Скалони сыграют с Хорватией, матч пройдет 13 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.